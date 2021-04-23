Нехватка автогаза отменяется: Кабмин на полгода отсрочил техрегламент

Кабинет министров принял решение о переносе срока вступления в силу норм технического регламента на СУГ с 5 мая на 5 ноября 2021 года.
Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте правительства.
«Внести изменение в пункт 4 постановления Кабинета Министров Украины от 29 июля 2020 года № 667 Об утверждении Технического регламента относительно требований к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, заменив слово „мая“ словом „ноября“», — говорится в документе. О необходимости отсрочки введения ТР неоднократно заявляли участники рынка.
Кроме того, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить перебоев в обеспечении страны нефтепродуктами и перенести срок вступления в силу технического регламента на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на 1 марта 2022 года.
«За 9 месяцев, прошедших с момента принятия правительственного постановления № 667, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства не назначено ни одного органа по оценке соответствия сжиженного газа, что делает невозможным проведение оценки соответствия и последующую реализацию на внутреннем рынке», — отмечали в НАУ.
В профильной ассоциации также заявили, что по состоянию на 12 апреля 2021 года не утвержден ни один уполномоченный орган по оценке соответствия сжиженного газа, что делает невозможным проведение оценки соответствия техническим регламентам и последующую реализацию на внутреннем рынке Украины.
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