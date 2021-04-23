В Украине появился новый праздник. Впервые его отметят уже в мае

В Украине положено начало новому празднику – День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Его будут отмечать ежегодно 25 мая.

Соответствующий указ президента Украины №181/2021 от 29 апреля обнародован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что праздник установлен с учетом значения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета.

“Постановляю установить в Украине профессиональный праздник – День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая”, – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 апреля Кабмин согласовал введение нового профессионального праздника – Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации.