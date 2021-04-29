Около 80% работников банков сейчас работают дистанционно: как будет дальше

Сейчас до 80% работников банков работают дистанционно, и после завершения пандемии часть из них продолжит работать дома.

Об этом рассказали участники круглого стола «Годовщина карантина: какие уроки вынесли для себя банки и как подготовились к будущему», проведенного «Финансовым клубом».

«Никогда уже персонал на 100% не вернется на работу в офисы. Настолько все уже привыкли. Сейчас 80% сотрудников работают удаленно постоянно, а 20% – в комбинированном режиме», – рассказала заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко.

Другие банкиры говорят о такой же пропорции. «У нас в главный офис банка 20% сотрудников приходят, а 80% работают удаленно. Эта пропорция держится стабильно – офис пуст. Если офис пуст, то это лишние расходы, и тогда возникает вопрос, а нужен ли нам этот офис», – говорит заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

В Укргазбанке уже начали пилотный проект перевода на дистанционную работу на постоянной основе. «Мы разрабатываем пилотный проект, в котором делаем модель работы операционного департамента в отдаленном и комбинированном режимах на постоянной основе, и 60% работников операционного блока не хотели бы возвращаться в офис. Это требует значительных организационных усилий, – рассказала Тамара Савощенко. – Мы перешли на новую модель KPI внутри операционного департамента, на новую модель контроля. Первые полгода в 2020-м у нас было снижение эффективности, потому что сломалась модель коммуникации, новая модель не была выстроена. Но сейчас мы видим положительные результаты и планируем, что у нас будет не менее 60% в постоянном режиме работать удаленно».

«Удаленная работа для молодых ребят – это невозможность социальной адаптации. Это невозможность принятия культурных ценностей компании. Это невозможность нахождения правильных и нужных контактов. Ни один диджитал-канал не позволит молодому специалисту войти в курс дела, не позволит ему эффективно расти по карьерной лестнице, – уверен председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов. – По удаленной работе все зависит от бизнес-модели компании: что она делает, как и какие у нее ценности. Но если мы хотим развиваться, мы должны социально коммуницировать».

Андрей Прусов назвал ключевую проблему, которая возникает из-за удаленного формата работы. «Стали ли сотрудники работать эффективнее? Персонал разделился на две категории. Первая – это те, кто может сам себя мотивировать и работать удаленно без дополнительного контроля. Вторая – это те, кто «потерялся», кого нужно усиленно контролировать. Мы не знаем, кто к какой группе относится, поэтому сделали более жесткий менеджмент для всех. И это вызвало дополнительную нагрузку на руководителей, которым нужно вводить дополнительные инструменты, чтобы понимать, что все находятся в тонусе», – пояснил он.