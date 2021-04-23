УЗ заявила о срыве плана критических закупок, проведут проверку

Укрзализныця проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной вертикали, это связано «со срывом плана критических закупок для отрасли и бездействием лиц».
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В компании заявили о несвоевременном доведении централизованных планов материально-технического обеспечения в Центр обеспечения производства. Кроме того, речь идет о неоднократном внесении изменений в планы в течение первого квартала 2021 года и несвоевременной корректировке цен на топливо.
«По установленным фактам будет проведена служебная проверка в отношении действий должностных лиц департамента категорийного управления, департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок, а также директора по закупкам АО «Укрзализныця», — сообщили в компании.
Эти департаменты должны обеспечивать своевременные закупки, которые необходимы для стабильного и бесперебойного функционирования железнодорожной отрасли. На время служебной проверки, добавили в УЗ, временно отстранен от исполнения обязанностей директора департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок.
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