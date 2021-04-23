Зарплата в марте 2021 года в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в марте 2021 года составила 15907 грн.
По сравнению с февралем 2021 года средний уровень оплаты труда увеличился на 20,3%, по сравнению с мартом 2020 года – на 30,1%.
Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 18,8%, по сравнению с мартом 2020 года – на 18,2%.
Номинальная зарплата в марте 2021 года превышала средний показатель по Украине (13 612 грн) на 16,9%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в марте был в г. Киеве – 20 132 грн, самым низким – в Житомирской области, где он составил 10 675 грн).
По уровню средней номинальной заработной платы в марте 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности оказались работники торговли (40 598 грн), что связано со значительными единовременными и другими начислениями в сфере оптовой торговли.
Превысила средний показатель по области заработная плата работников машиностроения (20 292 грн), угольной промышленности (18 726 грн), металлургического комплекса (18 637 грн), сферы государственного управления (16 377 грн).
От 10,4 до 14,8 тыс.грн составила средняя номинальная зарплата работников финансовой и страховой деятельности (14 844 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (14 173 грн), транспорта (13 830 грн), строительства (13 435 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (13 148 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (12 059 грн), пищевой промышленности (120 28 грн), образования (10 448 грн).
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