Весеннее обновление Sense: кредитка за минуту, управление токенами, быстрая оплата штрафов и новые фишки для предпринимателей

В цифровом банке Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина большое весеннее обновление.

Проснуться в 7 утра – сложно, а оформить кредитку RED – легко и за минуту. Cамый простой и быстрый способ оформить кредитную карту с предустановленным кредитным лимитом для существующих клиентов банка – в Sense SuperApp. Просто войдите в приложение, тапните на рекламный баннер в разделе «Продукты» или на «+» в разделе «Мои карты» и активируйте и добавьте свою цифровую кредитку RED в Apple Pay / Google Pay.

Лайфхак: те, кто уже успел присоединить Киевстар к своему Sense или сделает это сейчас, получают улучшенный повышенный лимит.

Смотреть счет Киевстар – круто, управлять – еще круче: количество мегабайт, роуминг и другое – уже по фирменному ярлыку. В новой версии Sense базовые услуги по номеру можно подключать и отключать в пару тапов. Просто жмете на ярлык Киевстар с «Рабочего стола» или в «Продуктах». Дальше – больше, но удобно уже сейчас: управлять функциями номера там же, где его оплачиваешь.

Собирать квитанции – странно, а помнить все подписки и токены – просто. В мире цифровых платежей сложно запомнить, где сохранил данные своей карты и на какие сервисы ее «подписал». А теперь и не нужно. Все подписки, сервисы, гаджеты, сохранившие токен (безопасный цифровой аналог для онлайн-оплаты) вашей карты можно посмотреть в Sense в разделе «Управление» вашей карты. В соответствующих разделах «Управление подписками» или «Управление устройствами» ненужные и забытые токены можно удалить одним свайпом.

Забыть имена на вечеринке – неловко, а скинуться деньгами по счету – даже приятно. Собрать на общие планы, оплатить компанией счет в кафе, контролировать статус сбора денег – теперь все это можно делать в Sense SuperApp. Достаточно поделиться ссылкой на свой счет или отсканировать QR-код. Для этого нужно:

зайти в меню «История/расходы» или «Детали операции» или выбрать свою карту в «Продуктах»,

выбрать опцию «Собрать деньги»,

указать сумму и количество участников,

сгенерированный QR-код можно дать отсканировать на месте или отправить запрос участникам сбора любым удобным способом.

Кстати, при переводе участники сбора могут выбрать себе забавную аватарку и знать, кто щедрая лама.

Стоять в заторе – долго, а оплачивать штрафы в Sense – быстро. Для оплаты штрафа нужно зайти в раздел «Перевод/Платеж» на вкладку «Платежи», выбрать «Штрафы ПДД» и ввести номер авто и данные техпаспорта. В будущем Sense SuperApp будет автоматически мониторить штрафы за нарушение ПДД. Если такой появится, то клиент тут же получит уведомление со ссылкой на платеж.

Надиктовывать цифры – древне, а сгенерировать QR-код – технологично. В Sense SuperApp появился сканер и генератор QR-кодов. С его помощью можно сканировать и проводить платежи по QR-кодам (коммуналка по квитанции, оплата городского транспорта, оплата парковки и т.п.) – эта опция доступна в разделе «Перевод/Платеж». А можно сгенерировать QR-код для приема платежей на свою карту Альфа-Банка Украина. Для этого выберите свою карту и нажмите иконку QR-кода в верхнем правом углу экрана. Сгенерированным QR-кодом можно поделиться любым удобным способом.

Инвестировать в бизнес тёти Люды – не выгодно, а онлайн-перевод валюты в Sense с ФЛП на ФЛ без курсовых потерь – выгодно. Sense SuperApp объединяет личный банкинг и бизнес-операции, которых становится все больше. Теперь предприниматель может прямо в Sense:

открыть валютный счет онлайн и сразу поделиться реквизитами с партнерами и получать зачисления валюты;

продавать свою валюту онлайн в разделе «Платежи» или просто перетащить иконку валютного счета на иконку гривневого счета (оба счета – ФЛП ). Больше не нужно ждать обработки заявки менеджером – гривна автоматически зачислится на счет в течение нескольких секунд, в том числе ночью и в выходной день;

перевести валюту со счета ФЛП на счет физлица без курсовых потерь. Клиенту достаточно перетянуть иконку валютного бизнес-счета на иконку валютного личного счета, чтобы получить всю сумму перевода полностью.

Заглядывать в отделение банка часто – долго, а в Sense SuperApp – хоть каждую минуту.

Переходите в Sense SuperApp и попробуйте новые фичи. Или скачайте цифровой банк в Apple Store или Google Play.

Справка:

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. По состоянию на 1 января 2021 года розничная сеть банка включает 210 отделений и 706 банкоматов. Банк обслуживает 1,5 миллиона физических и юридических лиц и имеет штат более 6,5 тысячи сотрудников.