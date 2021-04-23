Зеленский подписал закон о договорах с поставщиками коммунальных услуг

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 2458 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Что предусмотрено документом:

заключение с совладельцами многоквартирных домов индивидуальных договоров, которые являются публичными договорами присоединения, в случае, если совладельцы не определились по модели договорных отношений с поставщиками коммунальных услуг (кроме услуг по газо- и электроснабжению);

публичный договор присоединения — это договор, предусматривающий обязанность исполнителя услуги предоставлять услугу каждому, кто обратится к нему;

плата исполнителю коммунальной услуги будет состоять из платы за услугу и платы за абонентское обслуживание;

договоры о предоставлении коммунальных услуг, в том числе с совладельцами многоквартирных домов, которые не приняли решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг, должны быть заключены исполнителями соответствующих коммунальных услуг в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения Кабинета Министров Украины об утверждении типовых публичных договоров присоединения о предоставлении коммунальных услуг.

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Управляющий многоквартирного дома, ОСМД, другое уполномоченное совладельцами лицо должны заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома с оператором газораспределительной системы (так называемым «облгазом») или другим субъектом хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ. Техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах осуществляется за счет совладельцев такого дома.

Если ОСМД, управляющий или другое уполномоченное совладельцами лицо не обратились к оператору газораспределительной системы с заявлением о заключении договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и не сообщили о заключении такого договора с другим субъектом хозяйствования, считается, что совладельцы многоквартирного дома присоединились к договору с оператором газораспределительной системы, на территории лицензионной деятельности которого находится соответствующий дом.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2458 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» 3 декабря 2020 года.

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