Зеленский подписал закон о договорах с поставщиками коммунальных услуг

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 2458 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Что предусмотрено документом:
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Управляющий многоквартирного дома, ОСМД, другое уполномоченное совладельцами лицо должны заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома с оператором газораспределительной системы (так называемым «облгазом») или другим субъектом хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ. Техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах осуществляется за счет совладельцев такого дома.
Если ОСМД, управляющий или другое уполномоченное совладельцами лицо не обратились к оператору газораспределительной системы с заявлением о заключении договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и не сообщили о заключении такого договора с другим субъектом хозяйствования, считается, что совладельцы многоквартирного дома присоединились к договору с оператором газораспределительной системы, на территории лицензионной деятельности которого находится соответствующий дом.
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