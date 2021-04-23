В Украине последний день уплаты «налога на роскошь»

В Украине четверг, 29 апреля, станет последним днем для уплаты “налога на роскошь”.

В частности, сбор должны оплатить владельцы недвижимости, физические и юридические лица, если они являются собственниками квартиры площадью свыше 60 кв. м или дома площадью свыше 120 кв. м. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Также взимаются налоги с украинцев, у которых в собственности находятся несколько объектов недвижимости общей площадью более 180 кв. м.

За каждый “лишний” метр жилплощади придется уплатить до 1,5% размера минимальной зарплаты. Например, квадратный метр избыточной площади квартиры или дома будет стоить 70,85 грн.

Если цена приобретенного автомобиля превышает 375 минимальных зарплат (около 2,25 млн грн или 80 тыс. долларов), покупателю придется дополнительно уплатить 25 тыс. грн транспортного налога. Платить его придется ежегодно, пока машине не исполнится пять лет.