Отмыл 78,6 млн гривен: в Киеве в финансовых махинациях подозревают директора предприятия

В Киеве директора частного предприятия подозревают в отмывании 78,6 млн гривен. По данным следствия, он вместе с сообщником незаконно легализовал имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
“В течение 2018 года руководитель частного предприятия по предварительному сговору с директором другого общества документально отобразил финансово-хозяйственные взаимоотношения по приобретению ценных бумаг с привлечением фиктивных предприятий”, – говорится в сообщении.
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Общая стоимость легализованного имущества составила 78,6 млн гривен.
Подозреваемому уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают всех причастных к правонарушению.
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