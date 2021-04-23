Общины получат полномочия в сфере госрегистрации актов

Верховная Рада Украины в четверг приняла в целом проект закона № 4382 относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин. Решение поддержали 343 народных депутата, передает корреспондент УНН.
“Законопроект позволит предоставить равный доступ для всех граждан в общинах к таким административным услугам как государственная регистрация рождения, брака и смерти”, — сказала член депутатской группы “Доверие” Лариса Билозир, представляя законопроект в парламенте.
Как утверждают авторы документа, проблема заключается в том, что в результате реформы децентрализации, миллионам граждан Украины пока существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти.
Это обусловлено тем, что в законодательстве закреплен разный объем полномочий в сфере ГРАОС между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения физического лица и его происхождения, брака, смерти. Соответственно города областного значения, в том числе объединении и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов как путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета Министров Украины об утверждении территорий территориальных общин не имеют полномочий в сфере ГРАОС.
Проект закона предлагает как можно быстрее предоставить территориальным общинам, образованным на базе городов областного значения, по крайней мере базовые полномочия в сфере ГРАОС: регистрацию рождения, брака, смерти.
Этот шаг, по мнению авторов, позволит органам местного самоуправления использовать собственную мотивированность, гибкость и мобильность в получении таких полномочий и обеспечить доступ к таким услугам своим жителям.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населенияВчера, 16:34 - 2336 9
Цена газа в Украине с учетом доставки превысила тарифы в ЕС (инфографика)5 ч. назад - 1306 7
Шмыгаль объяснил новые правила для получения субсидийВчера, 15:06 - 1046 7
Правительство предлагает сведения об изменении адреса автоматически передавать в военкоматыВчера, 21:30 - 720 5
Правительство уволило Коболева с должности председателя правления «Нафтогаза»Вчера, 15:43 - 740 4
Цены на бензин на АЗС снижаются: сколько стоит топливоВчера, 19:41 - 5099
Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем на 1 тысячу гривен5 ч. назад - 3244 2
Кабмин продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населенияВчера, 16:34 - 2336 9
Доходы стримеров выросли на 1071%: украинцы увеличили заработки на международных рынкахВчера, 17:00 - 1917 1
В Днепре испытывают новый низкопольный трамвай производства «Южмаша» (фото)Вчера, 14:31 - 1351
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 528
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1523 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1234
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 755
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1141