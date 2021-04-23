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Общины получат полномочия в сфере госрегистрации актов

Общины получат полномочия в сфере госрегистрации актов

Верховная Рада Украины в четверг приняла в целом проект закона № 4382 относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин. Решение поддержали 343 народных депутата, передает корреспондент УНН.

“Законопроект позволит предоставить равный доступ для всех граждан в общинах к таким административным услугам как государственная регистрация рождения, брака и смерти”, — сказала член депутатской группы “Доверие” Лариса Билозир, представляя законопроект в парламенте.

Как утверждают авторы документа, проблема заключается в том, что в результате реформы децентрализации, миллионам граждан Украины пока существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти.

Это обусловлено тем, что в законодательстве закреплен разный объем полномочий в сфере ГРАОС между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения физического лица и его происхождения, брака, смерти. Соответственно города областного значения, в том числе объединении и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов как путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета Министров Украины об утверждении территорий территориальных общин не имеют полномочий в сфере ГРАОС.

Проект закона предлагает как можно быстрее предоставить территориальным общинам, образованным на базе городов областного значения, по крайней мере базовые полномочия в сфере ГРАОС: регистрацию рождения, брака, смерти.

Этот шаг, по мнению авторов, позволит органам местного самоуправления использовать собственную мотивированность, гибкость и мобильность в получении таких полномочий и обеспечить доступ к таким услугам своим жителям.

По материалам УНН
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