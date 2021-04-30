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Меньшие зарплаты и страховки от ковида: как весенний локдаун повлиял на работу украинцев (инфографика)

Меньшие зарплаты и страховки от ковида: как весенний локдаун повлиял на работу украинцев (инфографика)

Украинцы отмечают, что коронакризис и локдаун имели влияние на все профессиональные сферы в Украине.

Об этом свидетельствует опрос аналитиков grc.ua относительно того, как карантин весной 2021 повлиял на работу сотрудников украинских компаний.

На что жалуются. Опрашиваемые жалуются на уменьшение прибыли, изменения в социальном пакете, увольнение или сокращение рабочих часов.

Больше всего пострадали такие профессиональные сферы: «туризм, рестораны» (99% опрашиваемых утверждают, что эта отрасль перенесла локдаун тяжелее всего), «спорт, фитнес» (93%), «транспорт» (80%). Меньше всего кризис затронул специалистов IT/телекома (10%), юристов (14%), бухгалтеров (15%) и государственных чиновников (15%).

Но, есть и положительные сдвиги. Среди изменений к лучшему многие респонденты назвали возможность гибкого графика, возможность больше времени проводить с родными и не тратить время на дорогу.

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Также, многие почувствовали заботу компаний о состоянии здоровья сотрудников: введение страхования от ковида, антисептики в офисе, маски и прочее.

47% опрашиваемых считают, что от локдауна выиграли компании сферы IT/телеком, медицинской сферы (46%) и страхование (37%).

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По материалам Finance.UA
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