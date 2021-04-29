Топ украинских IT-университетов (исследование)

В Украине 20% всех IT-выпускников приходится на 3 технических университета, остальные 80% готовят 133 вуза. Самым популярным университетом стал КПИ — его оканчивает 8% IT-студентов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GlobalLogic.
ТОП-3 самых популярных технических университета:
Как отмечается, 36% всех инженеров по состоянию на 2021 год получили образование в КПИ, Львовской политехнике и ХНУРЭ. С 2018 года эти университеты заканчивают на 10% больше специалистов компании.
«В Украине есть сильные технические университеты, которые готовят отличных специалистов. Однако их количества недостаточно, поскольку IT-отрасль стремительно развивается и поэтому особенно нуждается в высококвалифицированных кадрах», — комментирует Евгений Сакало, координатор университетских программ GlobalLogic, кандидат технических наук, доцент.
Около 25% специалистов, пришедших в GlobalLogic в 2020 году, имеют опыт до одного года и начали сотрудничество с компанией сразу после окончания вуза.
При этом 43% новичков (на позиции Trainee) закончили обучение в КПИ, ХНУРЭ и Львовской политехнике.
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