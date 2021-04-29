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Топ украинских IT-университетов (исследование)

Топ украинских IT-университетов (исследование)

В Украине 20% всех IT-выпускников приходится на 3 технических университета, остальные 80% готовят 133 вуза. Самым популярным университетом стал КПИ — его оканчивает 8% IT-студентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GlobalLogic.

ТОП-3 самых популярных технических университета:

  • Киевский политехнический институт (НТУУ КПИ им. И. Сикорского),
  • НУ «Львовская политехника»,
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ).

Как отмечается, 36% всех инженеров по состоянию на 2021 год получили образование в КПИ, Львовской политехнике и ХНУРЭ. С 2018 года эти университеты заканчивают на 10% больше специалистов компании.

«В Украине есть сильные технические университеты, которые готовят отличных специалистов. Однако их количества недостаточно, поскольку IT-отрасль стремительно развивается и поэтому особенно нуждается в высококвалифицированных кадрах», — комментирует Евгений Сакало, координатор университетских программ GlobalLogic, кандидат технических наук, доцент.

Около 25% специалистов, пришедших в GlobalLogic в 2020 году, имеют опыт до одного года и начали сотрудничество с компанией сразу после окончания вуза.

При этом 43% новичков (на позиции Trainee) закончили обучение в КПИ, ХНУРЭ и Львовской политехнике.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году ІТ-компании наняли более 4500 молодых специалистов.
  • Это меньше, чем в 2019-м. У многих основных участников опроса наблюдалась отрицательная динамика найма начинающих. Основными каналами поиска джуниоров остаются собственные курсы, рекомендации коллег и job-платформы.
  • За 1 квартал 2021 года наибольшие выплаты от иностранных клиентов получили фрилансеры, онлайн-продавцы и ІТ-компании.

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По материалам Finance.UA
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