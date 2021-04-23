Правительство изменило схему арендной платы за государственное имущество

В среду, 28 апреля, правительство приняло постановление «Некоторые вопросы расчета арендной платы за государственное имущество».
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Так, закон об аренде, введенный в действие 1 февраля 2020 года, изменил категории арендаторов, которые имеют право получать в аренду государственное имущество на льготных условиях (без аукциона), по арендным ставкам, которые определяются Кабинетом Министров Украины.
Кроме того, Закон установил, что первое продление любых договоров, в том числе коммерческих, происходит без аукциона по ставкам аренды, которые определяются Кабинетом Министров. Именно во исполнение этих требований и было принято постановление.
Что меняется:
Данное постановление утверждает Методику и вносит изменения в порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества. Отдельно:
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