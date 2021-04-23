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Правительство изменило схему арендной платы за государственное имущество

Правительство изменило схему арендной платы за государственное имущество

В среду, 28 апреля, правительство приняло постановление «Некоторые вопросы расчета арендной платы за государственное имущество».

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Так, закон об аренде, введенный в действие 1 февраля 2020 года, изменил категории арендаторов, которые имеют право получать в аренду государственное имущество на льготных условиях (без аукциона), по арендным ставкам, которые определяются Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, Закон установил, что первое продление любых договоров, в том числе коммерческих, происходит без аукциона по ставкам аренды, которые определяются Кабинетом Министров. Именно во исполнение этих требований и было принято постановление.

Что меняется:

  • сокращается число целевых назначений, в результате чего выравниваются условия, в которых работают арендаторы на схожих или тождественных рынках, чем достигается эффект предотвращения искривления конкуренции за неоправданное предоставление арендных льгот;
  • уменьшаются арендные ставки для некоторых социально важных видов деятельности, в частности, частного образования (уменьшение ставки в три и десять раз для частных школ и частных дошкольных учреждений образования, соответственно), для арендаторов, которые привлекают молодежь к занятиям спортом (уменьшение с 17 до 3 процентов).

Данное постановление утверждает Методику и вносит изменения в порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества. Отдельно:

  • вводится программа стимулирования инвестиций в восстановление заброшенных памятников архитектуры. Арендаторы, которые обеспечили такое восстановление и завершили реставрационные работы на объекте аренды, получат право на дополнительные арендные льготы. Если целью использования объекта является создание учреждения образования или музея, аренда уменьшается до одной гривны за квадратный метр в месяц. В зависимости от размера инвестиции в реставрационные работы сроки аренды могут достигать от 15 до 49 лет;
  • уточняются подходы к определению гарантийного взноса для участия в аукционе: его размер повышается за участие в аукционе на привлекательные объекты аренды (в частности, в пассажирских терминалах аэропортов), и уменьшается, если объект большой площади расположен за пределами областных центров или городов;
  • упрощается процедура предоставления увольнений и скидок для арендаторов, которые страдают от карантинных ограничений, в частности, такие арендаторы получают скидку на основании заявления без необходимости внесения изменений в договоры.

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По материалам Finance.UA
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