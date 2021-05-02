Из-за дефицита чипов Apple потеряет $ 3–4 млрд прибыли в следующем квартале

Как сообщает CNBC, Apple столкнулась с проблемой нехватки микрочипов, которая остановила работу сотен технических компаний по всему миру.

Из-за этого Apple не сможет производить достаточно iPad и Mac для удовлетворения спроса и потеряет $3–4 млрд прибыли в следующем квартале.

Несмотря на это, Тим Кук создал почти легендарную операционную группу вокруг Apple, которая бронирует заказы на важные компоненты устройств на долгие годы вперед, компании все же не удалось избежать проблем.

Apple ожидает, что ее продажи в третьем квартале будут примерно на 3–4 млрд долларов меньше, чем они могли бы быть, если бы у нее не было проблем с поставками. В первую очередь комплектующих не хватает для планшетов iPad, ноутбуков и настольных компьютеров Mac.

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Тим Кук отметил, что Apple в основном не хватает «устаревших» чипов, в которых используются более старые методы производства, чем в процессорах, которые служат основой ее гаджетов.

Apple также подчеркнула, что отчасти причина дефицита связана с растущим спросом. Продажи iPad за последний квартал выросли на 79%, а продажи Mac — на 70%, поэтому компания не справляется со спросом.