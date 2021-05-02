Volkswagen инвестирует $48 млн в возобновляемые источники энергии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует инвестировать около 40 млн евро ($48 млн) в европейские ветряные и солнечные проекты до 2025 года в рамках стремления стать углеродно-нейтральным. Об этом заявил глава одноименного бренда группы, передает Reuters.
В рамках этой инициативы Volkswagen объединится с ведущей немецкой компанией RWE для создания в 2022 году солнечного парка, который будет обеспечивать электроэнергией 50 000 домохозяйств.
Также ранее стало известно, что Volkswagen требует более 1 миллиарда евро в качестве компенсации от бывшего генерального директора Мартина Винтеркорна за «дизельгейт».
Читайте также: VW вместе с Microsoft будут заниматься ускорением разработки технологий автоматизированного вождения
Винтеркорн ушел в отставку через четыре дня после того, как 22 сентября 2015 года компания VW AG признала, что оснастила 11 млн ее дизельных автомобилей программным обеспечением, которое вводит в заблуждение при измерении выбросов выхлопных газов.
Обвинение базируется на том факте, что 27 июля 2015 года, то есть почти за два месяца до того, как мошенничество обнаружили американские регуляторы, Винтеркорну доложили об использовании нелегального софта на 2,0-литровых дизельных моторах, но топ-менеджер не принял «ответственные меры».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 19484 4
У Зеленского рассказали о главном преимуществе «суда в смартфоне»Позавчера, 20:38 - 1135 4
Renault ограничит максимальную скорость своих авто до 180 км/чПозавчера, 04:35 - 983 3
Назвали самые полезные автомобильные гаджеты (фото)02.05.2021, 19:26 - 1377 3
Pfizer обещает таблетки против COVID-19 уже к концу 2021 годаВчера, 06:46 - 869 1
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 19484 4
Почему необходимо регистрировать право собственности на имуществоВчера, 08:10 - 5685
Самые популярные кроссоверы в Украине начала 2021 года (инфографика)Вчера, 19:29 - 3602
Земля подорожает: сколько дадут за гектар после открытия рынкаВчера, 21:19 - 3384
Американские банки прогнозируют ускорение роста ВВП УкраиныВчера, 07:30 - 1659
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1245 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 455
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 690
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1851 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1642 1