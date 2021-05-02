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Volkswagen инвестирует $48 млн в возобновляемые источники энергии

Volkswagen инвестирует $48 млн в возобновляемые источники энергии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует инвестировать около 40 млн евро ($48 млн) в европейские ветряные и солнечные проекты до 2025 года в рамках стремления стать углеродно-нейтральным. Об этом заявил глава одноименного бренда группы, передает Reuters.

В рамках этой инициативы Volkswagen объединится с ведущей немецкой компанией RWE для создания в 2022 году солнечного парка, который будет обеспечивать электроэнергией 50 000 домохозяйств.

Также ранее стало известно, что Volkswagen требует более 1 миллиарда евро в качестве компенсации от бывшего генерального директора Мартина Винтеркорна за «дизельгейт».

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Винтеркорн ушел в отставку через четыре дня после того, как 22 сентября 2015 года компания VW AG признала, что оснастила 11 млн ее дизельных автомобилей программным обеспечением, которое вводит в заблуждение при измерении выбросов выхлопных газов.

Обвинение базируется на том факте, что 27 июля 2015 года, то есть почти за два месяца до того, как мошенничество обнаружили американские регуляторы, Винтеркорну доложили об использовании нелегального софта на 2,0-литровых дизельных моторах, но топ-менеджер не принял «ответственные меры».

По материалам Mind
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