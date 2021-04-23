Как будут праздновать Пасху в Украине в 2021 году — опрос

В течение 13-15 апреля 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения.
Об этом говорится в опросе КМИС
Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews),
статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.
По данным исследования почти 20% взрослого населения (примерно 6 млн. человек) планируют идти в церковь на Пасху.92% населения так или иначе планируют праздновать Пасху, а не будут праздновать только 6% (и 2% не определились).
Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% – участвовать во всенощной службе.
Большинство населения Украины не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% населения Украины, молиться в семейном кругу – 25%, принимать гостей родственников дома – 19%.
Кроме того, среди всего населения Украины:
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