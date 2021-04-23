0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Какую декларацию нужно подавать для работы на госслужбе — объяснение НАПК

Какую декларацию нужно подавать для работы на госслужбе — объяснение НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) опубликовало памятку о подаче деклараций перед назначением на государственную службу. В частности, лицам, которые не работали на государственной службе, нужно подавать декларацию «кандидата» на должность.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«В прошлом месяце вступил в силу Закон № 1285-IX, которым возобновлено проведение конкурсов на занятие должностей государственной службы. Следовательно, проведение конкурсов на занятие должностей государственной службы в самом разгаре, и первые победители конкурсов будут объявлены уже скоро», — сказано в сообщении.

Какую декларацию подавать, если вы не работали на государственной службе:

  • вам нужно подать декларацию типа «кандидата на должность» до назначения или избрания на должность.

Если вы претендуете на несколько должностей в одном органе и не подавали декларацию за прошлый год:

  • вам нужно подать только одну декларацию «кандидата на должность», указав должность, на которую намерены быть назначенным/назначенной;
  • декларация должна охватывать весь отчетный период период с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно.

Что указывать в декларации «кандидата на должность»:

  • название будущего места работы и должности, в связи с которой возникла обязанность подать декларацию;
  • тип и категорию должности, на которую вы претендуете, а не место работы и должность, на которой вы фактически находились на конец отчетного периода;
  • все остальные статусы, указанные в разделе 2.1. «Информация о субъекте декларирования» декларации указываются, несмотря на статус должности, на которую вы претендуете, а не на которой находились на конец года, за который подается декларация.

Читайте также: Перечень доходов, которые гражданам необходимо задекларировать до 1 мая

«Обратите внимание, что в декларации кандидата на должность не заполняется раздел 14 „Расходы и сделки субъекта декларирования“ декларации, поэтому в форме декларации он технически заблокирован», — отмечают в НАПК.

Какую декларацию подавать, если вы работали на государственной службе в течение 2020 года:

  • если вы недавно работали на государственной службе и независимо от обстоятельств уже подавали декларацию за прошлый год любого типа, не нужно подавать декларацию «кандидата на должность» за этот период.

«Также напоминаем, что в случае вхождения в состав конкурсной или дисциплинарной комиссии или Общественного совета добродетели (должности, указанные в подпункте „в“ пункта 2 части 1 статьи 3 Закона „О предотвращении коррупции“) декларацию типа „кандидата на должность“ нужно подать в течение 10 календарных дней после вхождения (включения, привлечения, избрания, назначения) в состав соответствующей комиссии, Общественного совета добродетели», — добавили в НАПК.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.