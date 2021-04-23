Какую декларацию нужно подавать для работы на госслужбе — объяснение НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) опубликовало памятку о подаче деклараций перед назначением на государственную службу. В частности, лицам, которые не работали на государственной службе, нужно подавать декларацию «кандидата» на должность.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«В прошлом месяце вступил в силу Закон № 1285-IX, которым возобновлено проведение конкурсов на занятие должностей государственной службы. Следовательно, проведение конкурсов на занятие должностей государственной службы в самом разгаре, и первые победители конкурсов будут объявлены уже скоро», — сказано в сообщении.
Какую декларацию подавать, если вы не работали на государственной службе:
Если вы претендуете на несколько должностей в одном органе и не подавали декларацию за прошлый год:
Что указывать в декларации «кандидата на должность»:
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«Обратите внимание, что в декларации кандидата на должность не заполняется раздел 14 „Расходы и сделки субъекта декларирования“ декларации, поэтому в форме декларации он технически заблокирован», — отмечают в НАПК.
Какую декларацию подавать, если вы работали на государственной службе в течение 2020 года:
«Также напоминаем, что в случае вхождения в состав конкурсной или дисциплинарной комиссии или Общественного совета добродетели (должности, указанные в подпункте „в“ пункта 2 части 1 статьи 3 Закона „О предотвращении коррупции“) декларацию типа „кандидата на должность“ нужно подать в течение 10 календарных дней после вхождения (включения, привлечения, избрания, назначения) в состав соответствующей комиссии, Общественного совета добродетели», — добавили в НАПК.
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