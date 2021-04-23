Какую декларацию нужно подавать для работы на госслужбе — объяснение НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) опубликовало памятку о подаче деклараций перед назначением на государственную службу. В частности, лицам, которые не работали на государственной службе, нужно подавать декларацию «кандидата» на должность.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«В прошлом месяце вступил в силу Закон № 1285-IX, которым возобновлено проведение конкурсов на занятие должностей государственной службы. Следовательно, проведение конкурсов на занятие должностей государственной службы в самом разгаре, и первые победители конкурсов будут объявлены уже скоро», — сказано в сообщении.

Какую декларацию подавать, если вы не работали на государственной службе:

вам нужно подать декларацию типа «кандидата на должность» до назначения или избрания на должность.

Если вы претендуете на несколько должностей в одном органе и не подавали декларацию за прошлый год:

вам нужно подать только одну декларацию «кандидата на должность», указав должность, на которую намерены быть назначенным/назначенной;

декларация должна охватывать весь отчетный период период с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно.

Что указывать в декларации «кандидата на должность»:

название будущего места работы и должности, в связи с которой возникла обязанность подать декларацию;

тип и категорию должности, на которую вы претендуете, а не место работы и должность, на которой вы фактически находились на конец отчетного периода;

все остальные статусы, указанные в разделе 2.1. «Информация о субъекте декларирования» декларации указываются, несмотря на статус должности, на которую вы претендуете, а не на которой находились на конец года, за который подается декларация.

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«Обратите внимание, что в декларации кандидата на должность не заполняется раздел 14 „Расходы и сделки субъекта декларирования“ декларации, поэтому в форме декларации он технически заблокирован», — отмечают в НАПК.

Какую декларацию подавать, если вы работали на государственной службе в течение 2020 года:

если вы недавно работали на государственной службе и независимо от обстоятельств уже подавали декларацию за прошлый год любого типа, не нужно подавать декларацию «кандидата на должность» за этот период.

«Также напоминаем, что в случае вхождения в состав конкурсной или дисциплинарной комиссии или Общественного совета добродетели (должности, указанные в подпункте „в“ пункта 2 части 1 статьи 3 Закона „О предотвращении коррупции“) декларацию типа „кандидата на должность“ нужно подать в течение 10 календарных дней после вхождения (включения, привлечения, избрания, назначения) в состав соответствующей комиссии, Общественного совета добродетели», — добавили в НАПК.

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