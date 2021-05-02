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Представлен недорогой кроссовер Geely с адаптивным круиз-контролем (фото)

Автомобиль в базовой версии стоит 13100 долларов, при этом покупатели получают систему климат-контроля, камеру заднего вида и круиз-контроль.

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Китайский автопроизводитель Geely, владелец Volvo и пакета акций Daimler AG, представил компактный кроссовер Geely Emgrand S, который предлагает отличное оснащение при очень доступной цене.

Geely Emgrand S стал доработанной версией Geely Emgrand GS, которая получила новые бамперы, зеркала, фары, решетку радиатора и другие элементы. Длина нового автомобиля уменьшилась на 10 мм и составляет 4430 мм. Высота и ширина равна 1833 и 1573 мм соответственно, колесная база составляет 2700 мм.

Автомобиль получил популярный сегодня дизайн интерьера с большой цифровой приборной панелью, новый селектор переключения передач. Автомобиль в базовой версии стоит 13100 долларов, при этом покупатели получают систему климат-контроля, камеру заднего вида и круиз-контроль.

В старшей версии за 16800 долларов добавляются система кругового обзора, подогрев передних сидений, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар.

1,5-литровый двигатель Volvo в новом автомобиле заменили на 1,4-литровый мотор мощностью 141 л. с., который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Версии с полным приводом не предусмотрено.

По материалам AMPERCAR
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