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Honda представила новое поколение седана Civic (фото)

Honda представила новое поколение седана Civic (фото)

Компания Honda Motor презентовала седан Civic одиннадцатого по счету поколения.

Серийная версия Honda Civic внешне практически не отличается от концепта, показанного осенью прошлого года. В целом экстерьер стал строже, и теперь в нем преобладают простые линии. Передние стойки кузова отнесены на 5 см дальше, что удлинило капот седана. Между тем колесная база выросла на 36 мм (до 2736 мм), габаритная длина – на 33 мм (до 4674 мм).

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Внутри новинки исчезли отдельные дефлекторы вентиляции, вместо них по всей ширине передней панели установили решетку с рисунком в виде сот.

Стандартно новая Honda Civic будет иметь семидюймовый сенсорный дисплей медиасистемы с поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. В комплектации Touring диагональ экрана возрастет до девяти дюймов, а также будет беспроводная зарядка для гаджетов стандарта Qi.

Движущей силой авто станет 2,0-литровый атмосферный мотор на 160 л. с. и 1,5-литровый турбодвигатель отдачей в 182 «лошадей». Оба агрегата будут работать совместно с вариатором и передним приводом.

Начало продаж Civic-седана запланировано на лето.

По материалам AMPERCAR
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