На Киевщине плательщикам от имени налоговой службы звонят мошенники

На Киевщине снова активизировались мошенники: звонят с мобильных номеров 050-175-74-43, 050-175-52-29 плательщикам от имени налоговиков и предлагают за вознаграждение решить определенные вопросы в контролирующем органе. Сейчас такие случаи имеют место на территории г. Фастов и Фастовского района.
Главное управление ГНС в Киевской области предостерегает налогоплательщиков, к которым обращаются якобы специалисты налоговой службы: будьте внимательными и не реагируйте на сомнительные предложения мошенников. А в случае поступления таких звонков с любыми незаконными требованиями сообщайте Национальной полиции Украины — 102 и ГУ ГНС в Киевской области 044 200-37-93, 044 200-37-50.
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