Бюджетный электропикап «Волк» от Alpha с футуристичным дизайном (фото)

Компания Alpha (Калифорния), представила компактный электропикап Wolf («Волк»), сообщает «Твоя Машина».



Электропикап Wolf

Электропикап имеет 2-местную кабину, салон, как у других моделей компании. Винтажная отделка, 2 крупных дисплея для «приборки» и медиасистемы.

Комплектация двумя типами силовых установок, с 1 или 2 электромоторами. Одномоторный вариант будет переднеприводным. Максимальный запас хода Alpha Wolf составит 440 км.

Пикап разработан на платформе первой модели компании — спорткупе Alpha Ace. Wolf выполнен в нарочито грубом и угловатом дизайне, оформление передней части с силовым бампером, как у Alpha Jax. Длина пикапа 4765 мм, габариты грузовой платформы 1652×1490 мм, высота борта — 397 мм, буксировочные способности достигают 1360 кг.