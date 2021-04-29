Назвали самые полезные автомобильные гаджеты (фото)

Автомобилисты поделились самыми полезными гаджетами для машины. В опросе участвовало более 2500 человек.
На первом месте стоит видеорегистратор. Им уже владеют или хотели бы владеть 62% автовладельцев. Небольшая камера часто помогает решить конфликты, происходящие на дороге.
Втрое меньшей популярностью пользуются радар-детекторы, хотя не так давно почти у каждого они имелись. Сейчас их заменили навигаторы или другие приложения на смартфонах, в которых есть предупреждения о камерах.
Помогает парковаться еще один популярный девайс – камера заднего вида или парктроники. Ими пользуется почти половина опрошенных. Также треть автомобилистов не может обойтись без держателей для телефона. А вот электрокомпрессор оказался даже более нужным девайсом: его выбрали на 14% больше респондентов.
Четверть водителей активно использует переходник от 12-вольтового «прикуривателя» на USB-разъёмы. Но у современных машин есть встроенная зарядка USB, поэтому необходимость в переходнике отпадает.
Около 5% респондентов для дальних поездок покупают инвертор — преобразователь напряжения с 12 в 220 вольт. У каждого пятого в салоне можно встретить пауэрбанк. И только 6% водителей имеют автомобильный пылесос.
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