Комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию виртуальных валют во втором чтении

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект № 3637, который призван легализовать сферу виртуальных активов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что ко второму чтению проект закона включает новые положения FATF, связанные с оборотом виртуальных активов.

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«Учет актуальных международных стандартов урегулирования операций с виртуальными активами будет способствовать существенной детенизации этого рынка», — добавили в ведомстве.

Что даст принятие документа:

в Минцифры говорят, что документ позволит украинским блокчейн-компаниям легализовать собственные бизнес-процессы и официально работать с банковской системой;

такую возможность будут иметь и граждане, получающие доходы от операций с виртуальными активами;

также законопроектом устраняются юридические риски для работы международных криптокомпаний, а также он способствует привлечению иностранных инвестиций. Так, законопроект № 3637 формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов и определяет правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции.

Кроме того, он определяет перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию. Регулятором определяется Минцифра, в отдельных случаях — Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам.

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