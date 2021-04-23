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Комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию виртуальных валют во втором чтении

Комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию виртуальных валют во втором чтении

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект № 3637, который призван легализовать сферу виртуальных активов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что ко второму чтению проект закона включает новые положения FATF, связанные с оборотом виртуальных активов.

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«Учет актуальных международных стандартов урегулирования операций с виртуальными активами будет способствовать существенной детенизации этого рынка», — добавили в ведомстве.

Что даст принятие документа:

  • в Минцифры говорят, что документ позволит украинским блокчейн-компаниям легализовать собственные бизнес-процессы и официально работать с банковской системой;
  • такую возможность будут иметь и граждане, получающие доходы от операций с виртуальными активами;
  • также законопроектом устраняются юридические риски для работы международных криптокомпаний, а также он способствует привлечению иностранных инвестиций. Так, законопроект № 3637 формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов и определяет правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции.

Кроме того, он определяет перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию. Регулятором определяется Минцифра, в отдельных случаях — Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам.

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По материалам Finance.UA
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