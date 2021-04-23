Экономичные б/у авто, недорогие и доступные в обслуживании

Эксперты назвали самые надежные и экономичные подержанные авто, передает Твоя машина.

Scion xA (2004-2006 годов выпуска)

Машина получила отличный рейтинг надежности, также она имеет хорошую комплектацию. Автомобиль недорогой, и за обслуживание много платить не придется. Однако нестандартная приборка может смутить, а вот небольшой салон и ограниченное грузовое пространство – это уже настоящие минусы.

Toyota Avalon (2000-2008 годов выпуска)

Надежный и безопасный автомобиль с экономным потреблением топлива. В салоне комфортно, а шумы двигателя и улицы не ощущаются. Но посещения автосервиса будут дорого стоить, как и цена авто от 5 тыс. долларов.

Honda Fit (2007-2012 годов выпуска)

Надежная машина, которая не требует больших денежных затрат. На заправку тоже много денег не уйдет – расход топлива небольшой. Но стоит вспомнить неудобный интерьер салона, а сама машина сильно шумит.

Lexus ES (1997-2006 годов выпуска)

Безупречная надежность и безопасность не оставляет сомнений, что авто надо брать. Также стоит добавить, что машина тихая. За счет этого машины обычно долго эксплуатируются, поэтому на вторичном рынке очень сложно найти авто в хорошем состоянии, на восстановление которого не понадобится много денег.

Mercury Grand Marquis (1996-2011 годов выпуска)

Машина тихая и комфортная, поездки будут приносить одно удовольствие. Сам автомобиль надежный и прочный, то есть поломки не будут докучать. Хотя топливо потребляется заметно, а размер подойдет не каждому водителю. Внешний вид тоже нравится далеко не всем.

Toyota Camry (2002-2006 годов выпуска)

Эту надежную машину можно найти в различных комплектациях, при этом у всех будут низкие эксплуатационные расходы. Но мощность базового двигателя может огорчить.

Lincoln Town Car (1998-2011 годов выпуска)

Неубиваемая мощная машина с просторным салоном. Однако топлива уходит много, а большие габариты авто доставляют определенные трудности.

Scion xB (2004-2006 годов выпуска)

Стильный, надежный и при этом недорогой автомобиль, который, к сожалению, почти не встречается с маленьким пробегом. Также машина шумная и уязвима к боковому ветру.

Acura TSX (2004-2008 годов выпуска)

Привлекательный как экстерьер, так и салон. При использовании показывает надежность. Обслуживание не требует много вложений, тем не менее, в запущенных случаях может сильно сказаться на бюджете. Также могут показаться неудобными маленькие задние сиденья.

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