В международный арбитраж поступил первый иск против Украины из-за «зеленого тарифа»

Министерство юстиции получило сообщение от имени компании Modus Energy International BV об арбитраже против государства Украина в связи с нарушением (по мнению истца) договора к Энергетической хартии (1994).

Об этом сообщает Finbalance.

Как пишет издание, Modus Energy International BV является единственным владельцем компаний – операторов солнечных электростанций ООО Солар Залуква, ООО Болохивский Солар Парк 1, ООО Болохивский Солар Парк 2.

Компания-истец отмечает, что инвестировала в отрасль возобновляемой энергетики в Украине в рамках правового режима регулирования сферы солнечной энергетики, утвержденного Законом Украины от 20 февраля 2003 № 555-IV «Об альтернативных источниках энергии».

Среди других преимуществ инвестирования, в понимании истца, было то, что государство берет на себя обязательства покупать «зеленую» солнечную энергию по цене 0,1502 евро / кВт-час от электростанций, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, и не менять этот тариф до 2030 года.

В августе 2019 указанные компании-операторы СЭС подписали договор купли-продажи электроэнергии с государственным предприятием Гарантированный покупатель, а в декабре 2019 года получили подтверждение от регулятора, что вся электроэнергия, произведенная указанными СЭС, будет покупаться по «зеленому» тарифу до 1 января 2030 года.

Также истец ссылается на то, что письмом НКРЭКУ от 24 апреля 2019 года была подтверждена покупка электроэнергии от СЭС мощностью более 10 МВт, построенных до конца 2019 года, по применению коэффициента 2,79.

В то же время в мае прошлого года истцу предложили подписать Меморандум о взаимопонимании, согласно которому «зеленый» тариф подлежит снижению ретроспективно в обмен на погашение задолженности ГП ГарПок перед производителями электроэнергии.

На такие условия истец не согласился, в результате чего условия предложенного Меморандума о взаимопонимании (Снижение ставки «зеленого» тарифа на 15% и установление требования о полной оплате балансовой стоимости) было закреплено Законом Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, добавляет издание. Закон вступил в силу 21 июля 2020 года.

По мнению истца, ГарПок заставил его дочерние компании подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи путем совершения угроз (в случае отказа от подписания дополнительного соглашения рассматривать это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи).

Компания просит арбитражный суд взыскать с Украины финансовые убытки, которые по предварительной оценке составляют не менее 11,5 млн евро.

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