УЗ назначила еще один поезд в Карпаты

Скоростной поезд Интерсити+ «Бойковский экспресс» № 745/746 Киев — Славское выполнит свои первые рейсы после переименования 1 и 4 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
«В первый же день после открытия продажи было реализовано около 10% билетов на первый рейс, на данный момент билеты еще есть в продаже. Их можно приобрести через сайт booking.uz.gov.ua и официальный чат-бот Укрзализныци в Viber и Telegram», — сказано в сообщении.
Напомним, зимой по маршруту Киев — Славское курсировал «Лыжный экспресс», который пользовался большим спросом среди любителей активного отдыха благодаря удобному графику: из столицы на Бойковщину сейчас так же можно доехать за 7 часов.
А всех пассажиров рейса № 745, которые будут направляться в Славское 1 и 4 мая, отдел туризма Славской общины случайным образом разыграет 10 эксклюзивных наборов бойковских сувениров — нужно только сохранять свой бумажный или электронный билет до конца поездки.
Напомним, что Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники для удобства и более безопасной рассадки пассажиров. Продажа билетов на 20 дополнительных поездов уже открыта.
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