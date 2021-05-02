Когда достроят метро на Троещину: Кличко назвал сроки

В Киеве метро на Троещину могут построить в течение ближайших 3−5 лет.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Мэр отметил, что сначала нужно достроить Подольско-Воскресенский мост.

«Хотел бы напомнить, что этот мост также строился как автотранспортное сообщение, и ветка метро должна проходить по этому мосту. Относительно автосообщения — мы делаем все, чтобы запустить уже к концу этого года, коронавирус вносит свои коррективы. Но после введения моста в эксплуатацию дальше можем говорить о следующих шагах. Проект непростой, будет стоить много денег. Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро», — сказал он.

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По словам Кличко, сейчас дорабатывается проектная документация, а «когда будет проект, когда будет достроен мост и сможем иметь источники финансирования, мы сможем говорить о конкретных датах».

«На сегодняшний день могу сказать, что автосообщение, надеюсь, будет до конца этого года, а строительство метро, откровенно могу сказать — 3−5 лет», — заявил мэр.

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