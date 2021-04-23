Мост-долгострой на Одесской трассе заработал в полную силу

Сегодня, 28 апреля, Государственное агентство автомобильных дорог провело официальное открытие движения на мосту через Хаджибейский лиман в Одесской области. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.
В августе прошлого года было открыто движение только по правой части, а сегодня его открыли на всех шести полосах.
«Мост стал безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. Обустроены тротуары вдоль правой и левой сторон моста… На распределительной полосе моста установлено двустороннее металлическое барьерное ограждение Vario Guard, а на подходах к мосту смонтировано железобетонное ограждение типа «Нью-Джерси», — заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
В Госагентстве отметили, что график работ удалось опередить на 15 месяцев. А сам мост является одним из ключевых объектов «Большого строительства» в Одесской области.
Объект расположен на 445 + 432 км дороги М-05 Киев — Одесса. Он построен в 1997 году, а в 2007-м проведен первый капитальный ремонт.
Национальная программа восстановления мостов стартовала в Украине в 2020 году. В прошлом году отремонтировано 158 искусственных сооружений. В 2021-м «Укравтодор» планирует построить, реконструировать или отремонтировать 150 мостов и путепроводов.
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