Объем проблемных кредитов в Украине составляет $19,6 миллиарда - эксперт

Украинский рынок проблемных активов является одним из крупнейших в Европе: общий объем неработающих кредитов (NPL) в Украине достигает 19,6 млрд долл.
Об этом заявил основатель и управляющий партнер группы компаний Investohills Partners Андрей Волков.
Читайте также: S&P дали прогноз устойчивости украинских банков
«По данным НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), общий объем неработающих кредитов (NPL) в Украине составляет 19,6 млрд долл.», — привел данные Волков.
При этом, заметил он, еще два-три года назад львиная доля проблемных долгов была сконцентрирована в ФГВФЛ. Но фонд за это время провел большую работу по расчистке NPL банков-банкротов, и на начало 2021 года в ФГВФЛ осталось лишь 19% всего объема долгов на рынке или около 3,7 млрд долл.
Впрочем, по словам эксперта, драйвером рынка в этом году станет активная «расчистка» активов госбанков, в портфелях которых на сегодня находится около 11 млрд долл. проблемных кредитов.
«План работы с проблемной задолженностью, одобренный недавно Советом НБУ по финансовой стабильности, предусматривает максимальное сокращение объема NPL в госбанках в течение ближайших трех лет. Ведь на 2021 год запланировано начало их приватизации, а успешная продажа этих финучреждений возможна только при условии оздоровления кредитных портфелей», — пояснил Волков.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда обращаться, если возникают перепады напряжения в электросетиВчера, 15:03 - 918 3
Назвали самые полезные автомобильные гаджеты (фото)Вчера, 19:26 - 766 1
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 846 1
Renault обновила субкомпактный кросс-вен Renault Triber (фото)Вчера, 02:57 - 1379 1
Правила, которые защитят ваши деньги на банковском счете - советы МВД10 ч. назад - 1418
Kia обновит текущее поколение Sportage13 ч. назад - 1260
Как действовать, если таможенники завышают стоимость ввезенного под растаможку автомобиляВчера, 21:12 - 814
Ferrari показала суперкар с самым мощным мотором в своей истории17 ч. назад - 774
Назвали самые полезные автомобильные гаджеты (фото)Вчера, 19:26 - 766 1
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 850 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 409
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 661
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1770 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1578 1