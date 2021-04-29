Объем проблемных кредитов в Украине составляет $19,6 миллиарда - эксперт

Украинский рынок проблемных активов является одним из крупнейших в Европе: общий объем неработающих кредитов (NPL) в Украине достигает 19,6 млрд долл.

Об этом заявил основатель и управляющий партнер группы компаний Investohills Partners Андрей Волков.

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«По данным НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), общий объем неработающих кредитов (NPL) в Украине составляет 19,6 млрд долл.», — привел данные Волков.

При этом, заметил он, еще два-три года назад львиная доля проблемных долгов была сконцентрирована в ФГВФЛ. Но фонд за это время провел большую работу по расчистке NPL банков-банкротов, и на начало 2021 года в ФГВФЛ осталось лишь 19% всего объема долгов на рынке или около 3,7 млрд долл.

Впрочем, по словам эксперта, драйвером рынка в этом году станет активная «расчистка» активов госбанков, в портфелях которых на сегодня находится около 11 млрд долл. проблемных кредитов.

«План работы с проблемной задолженностью, одобренный недавно Советом НБУ по финансовой стабильности, предусматривает максимальное сокращение объема NPL в госбанках в течение ближайших трех лет. Ведь на 2021 год запланировано начало их приватизации, а успешная продажа этих финучреждений возможна только при условии оздоровления кредитных портфелей», — пояснил Волков.

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