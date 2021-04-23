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Увольнение Кабмином главы «Нафтогаза» осложняет переговоры с МВФ - Bloomberg

Увольнение Кабмином главы «Нафтогаза» осложняет переговоры с МВФ - Bloomberg

Решение правительства Украины уволить главу государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» может грозить осложнением переговоров о предоставлении международной помощи в размере 5,5 млрд долларов.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

«Неожиданный шаг рискует огорчить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддержали Коболева и уже были поражены массовым уходом реформаторов», — пишет издание.

В материале также отмечается, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог «бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит», и именно он «привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского Газпрома в 2018 году».

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины».
  • В 2020 году НАК «Нафтогаз Украины» получила 19,0 млрд грн чистого убытка по итогам хоздеятельности в 2020 году, против 2,6 млрд грн прибыли в 2019.

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По материалам РБК-Украина
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