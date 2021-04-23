Миллионы Android-смартфонов пострадали от нового опасного вируса — СМИ

Обнаружен новый вирус для Android-смартфонов под названием FluBot. От этой вредоносной программы уже могли пострадать миллионы устройств.

Сообщается, что пока кибератаки происходят в Великобритании, но вредоносное ПО может появиться и в других странах мира.

Смартфон может заразиться FluBot из официального магазина приложений Google Play Store. Однако шансы на заражение повышаются многократно, если рисковать и загружать приложения из других непроверенных мест.

FluBot маскируется под сообщение от международной службы доставки DHL. Впрочем, не исключено, что он сможет маскироваться и под что-то другое. В любом случае, не стоит доверять сообщениям якобы от компании по доставке, которые просят вас загрузить что-то для отслеживания посылки. Вредоносное ПО может взломать аккаунты пользователя.