У Зеленского рассказали о главном преимуществе «суда в смартфоне»

Верховная Рада 27 апреля приняла в первом чтении законопроект о введении «суда в смартфоне». Законопроект был подан Президентом Владимиром Зеленским. Представитель Президента в Конституционном Суде, нардеп от фракции «Слуга народа» Федор Вениславский считает, что эта система будет способствовать снижению коррупции в судах.

Об этом он рассказал в эфире программы «Сегодня День» на канале «Украина 24».

«„Суд в смартфоне“ — это одна из составляющих „государства в смартфоне“. В случае, когда речь идет об упрощении доступа к правосудию, любой человек, который считает, что его права нарушаются, будет иметь возможность беспрепятственно, сразу через смартфон, обратиться в суд», — сказал нардеп.

Вениславский считает, что нагрузка на суды не увеличится.

«Нагрузка на суд вряд ли увеличится, потому что по большому счету те граждане, которые на сегодня активно пытаются отстаивать свои права, будут и дальше продолжать отстаивать. Те, кто не всегда обращаются, даже когда чувствуют, что их права нарушают, вряд ли будут иметь большую мотивацию через суд в смартфоне обращаться в суд», — сказал Вениславский.

Представитель президента также уверен, что «суд в смартфоне» снизит коррупцию в судебной системе.

«Но есть важная составляющая, о которой мало говорят. Это исчезновение коррупционных рисков в общении с судом, когда человек общается дистанционно, то минимизируется фактор личного контакта между заинтересованной стороной и сотрудником суда, минимизируются возможности для договоренностей. Следующий шаг, когда мы введем эту электронную информационно-коммуникационную систему, — возможность мониторить, на каком основании гражданин, который воспользовался системой, затем физически появляется в суде», — сказал Вениславский.

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