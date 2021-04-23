Ефрем Лащук: На пути к свободе? Как трудовой договор облегчит жизнь работникам и бизнесу

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5371 о договорном регулировании трудовых отношений.

В отличие от правового регулирования общественных отношений в других сферах жизни, в украинский Кодекс законов о труде (КЗоТ) не менялся полвека: как приняли в 1971 году, еще при СССР, так и с незначительными изменениями пользуются им и по сей день.

Между тем, в современных условиях в отношениях между работодателем и работником многое изменилось. Однако поскольку работодатели вынуждены строить новые отношения на старой законодательной основе, они постоянно допускают нарушения этих устаревших норм и выплачивают за это огромные штрафы. Как следствие, работодатель либо уходит в тень, переводя работников на зарплаты в конвертах, либо вынужден сокращать свой персонал.

Для того чтобы исправить все эти изъяны, собственно, и началась работа по модернизации трудового законодательства.

В ней приняли участие чиновники, законодатели, представители профильных бизнес-ассоциаций, эксперты. Учитывался и опыт регулирования трудовых отношений в США и ЕС.

Не в последнюю очередь потребность модернизации трудового законодательства, особенно в ІТ-бизнесе, обусловлена попыткой государства ограничить действующую модель привлечения компаниями независимых специалистов (ФЛП – плательщиков единого налога. – Ред.) к выполнению определенных работ/оказанию услуг.

Ведь, по мнению чиновников, использование компаниями ФЛП вместо работников является оптимизацией налоговой нагрузки.

На этом основании власти перманентно пытаются поставить под сомнение легальность указанной бизнес-модели. Однако государство предпочитает закрывать глаза на тот факт, что большинство ІТ-компаний сотрудничают с ФЛП не потому, что они не желают платить налоги, а прежде всего из-за слишком устаревшего трудового законодательства, которое тормозит развитие высокотехнологичного бизнеса.

Для развития таких видов бизнеса готовится еще один законопроект – 4303-Д, закладывающий правовую основу для приложения «Дія.Сіті». Однако эта система предусматривает льготы только для резидентов этого режима. Гарантии непереквалификации в трудовые отношения законопроектом 4303-Д ни для ООО, ни для гиг-специалистов в нем не предусмотрено.

Сегодня, при нынешних условиях, низкое налоговое бремя для предпринимателей на едином налоге и относительно невысокая стоимость жизни в Украине позволяет отечественным IT-специалистам успешно конкурировать на глобальном рынке труда и при этом получать доходы, превышающие среднюю зарплату по стране.

Если этого в дальнейшем не будет, то ІТ-бизнес, который сотрудничает с такими специалистами, переведет свои команды за границу, в другую юрисдикцию.

Итак, что в документе?

Законопроект не будет создавать экономические зоны или правовые режимы для отдельной отрасли экономики.

Им предусмотрен договорной режим оформления трудовых отношений для отдельных категорий работников и малых и средних предпринимателей.

Речь идет, в частности, о компаниях, где общее количество работников не превышает 250 человек и сотрудников, которые получают более 48 тыс. грн (8 минимальных зарплат).

При этом все основные права и гарантии, предусмотренные для наемных работников, сохраняются. А вот бюрократическая нагрузка значительно снижается.

Такой подход должен запустить целый ряд позитивных сдвигов. Сначала уменьшится доля теневой занятости: зарплата в конвертах, переход на неполный рабочий день и тому подобное. Быть официально занятым, работать легально на основе трудового договора должно стать выгоднее, чем получать доплаты в конвертах.

Впрочем, это больше касается тех бизнесов, которые пытаются построить “белую” бизнес-модель, выйти впоследствии на IPO, то есть, на международный уровень. В конце концов, это безопаснее как для самого бизнеса, так и для его зарубежных инвесторов.

Между бизнесом и контрольными структурами будет меньше взаимных претензий: работодатели будут действовать согласно новому закону, и у регуляторов не будет хватать оснований на них давить.

В результате этих преобразований рынок труда станет более гибким и динамичным, ведь появятся тысячи новых рабочих мест для высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов.

При этом бюджетные поступления существенно вырастут за счет тысяч предпринимателей, которые выведут свои бизнесы из тени и начнут легально трудоустраивать свой персонал.

Недавно этот вопрос обсуждали на встрече с участием членов Украинского совета бизнеса, представителей профильного парламентского комитета, Минэкономики, специалистами аналитических центров и экспертных организаций.

Стороны пришли к согласию, что свободный договор – лучший вариант оформления трудовых отношений для малого и среднего бизнеса.

Соответствующий законопроект поддерживает Нацсовет реформ, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и бизнес. Сейчас слово за народными депутатами в сессионном зале.

Ефрем Лащук, директор по политико-правовым вопросам ІТ Ukraine Association, член Украинского совета бизнеса