Раде рекомендуют изменить требования к декларированию ценных бумаг

В Украине планируют изменить требования к декларированию ценных бумаг. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект № 5173.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата В Р .

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Ко второму чтению комитет решил не включать в декларацию как расходы и сделки операции по обмену валют. Также такие операции не потребуют уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Предполагается и не включать в декларацию как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на другом праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации, исключили советников главы Рады.

«Комитет утвердил сравнительную таблицу и принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической доработкой», — сказано в сообщении.

Напомним, Верховная Рада в четверг проведет два внеочередных заседания: спикер В Р Дмитрий Разумков подписал распоряжение. На одном из них будет рассматриваться соответствующий законопроект.

В середине апреля ВРУ поддержала за основу соответствующий законопроект № 5173.

Кроме того, в Украине хотят с помощью подачи «нулевой декларации» предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Рада одобрила соответствующий законопроект № 5153 за основу.