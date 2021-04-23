Vodafone обновит свой мобильный кошелек и запустит новые функции

В Vodafone отметили рост популярности среди сотовых пользователей услуги оплаты покупок с мобильного счета. Особенно это проявилось в условиях карантина, сообщили в пресс-службе второго по величине украинского мобильного оператора.
По результатам первого квартала 2021 года количество пользователей мобильного кошелька SharPay (ранее — Vodafone Pay) выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За последний год оборот мобильных платежей увеличился на 30%, а число платежных операций, проведенных в приложении SharPay, выросло на 18%. За полгода средняя сумма чека увеличилась на 23%.
«Такая динамика в целом коррелирует с тем, что происходит на рынке. Так, в прошлом году в Украине процент покупателей, совершающих покупки онлайн, вырос с 51 до 61%, а количество покупателей, использующих смартфон для оплаты покупок, увеличилось с 42 до 51%», — заявил в комментарии для UBR.ua руководитель направления финансовых сервисов Vodafone Украина Дмитрий Коваль.
По его словам, постоянно растет требовательность клиентов к сервису. «Конкуренция в онлайне очень высокая, и клиент легко переходит с одного сервиса на другой, если ему там удобнее», — отметил он.
Учитывая данный тренд, Vodafone ведет работу над обновлением приложения «с полностью переосмысленным» UX/UI (user experience/user interface). Оно выйдет в ближайшее время, сообщил Дмитрий Коваль. «А до конца года собираемся сделать несколько функций, которых еще нет на рынке», — пообещал он.
По сумме транзакций лидируют банковские и финансовые услуги, занимая 69% всего объема транзакций. За ними следуют телеком-услуги с долей 20%. Игры и программы составляют 9% от всей суммы расчетов.
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