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Новая почта Глобал начала доставлять из немецких онлайн-магазинов

Новая почта Глобал начала доставлять из немецких онлайн-магазинов

Новая почта Глобал, входящая в группу компаний Новая почта, запустила доставку из магазинов Германии. Теперь клиенты могут покупать и быстро получать доставку из самых популярных интернет-магазинов пяти стран: Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сроки доставки заказов из Германии – от 8 рабочих дней.

Стоимость доставки – €2,9 за каждые 0,5 кг фактического веса отправления.

Как покупать:

  • зарегистрироваться на платформе NP Shopping. В личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Германии и других странах;
  • дальше выбрать интернет-магазин, заказать товар онлайн и указать этот адрес в качестве адреса доставки;
  • после этого в личном кабинете NP Shopping необходимо зарегистрировать трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина, и выбрать любое отделение Новой почты или почтомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку, или вы можете выбрать адресную доставку с курьером.

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По материалам Finance.UA
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