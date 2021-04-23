Топ-250 ритейл-компаний мира — рейтинг «Делойт»

«Делойт» выпустил ежегодный отчет Global Powers of Retailing 2021 о крупнейших в мире компаниях сектора розничной торговли.
Об этом сообщает пресс служба компании.
В 2019 году совокупная выручка 250 крупнейших розничных компаний достигла 4,85 трлн долларов США, что в среднем составляет 19,4 млрд долларов США на одну компанию.
Десятку лидеров ритейла составили 7 американских компаний, 2 немецкие и 1 британская. Среди них – сети супермаркетов, фармацевтические группы и компания товаров для строительства. Абсолютным лидером по совокупной выручкой более 500 млрд долларов США стал американский гигант бюджетных супермаркетов Walmart.
Топ-10 мировых ритейлеров:
1. Walmart Inc (США) 523,964 млн дол. США;
2. Amazon.com, Inc. (США) 158,439 млн дол. США;
3. Costco Wholesale Corporation (США) 152,703 млн дол. США;
4. Schwarz Group (Германия) 126,124 млн дол. США;
5. The Kroger Co. (США) 121,539 млн дол. США;
6. Walgreens Boots Alliance, Inc. (США) 115,994 млн дол. США;
7. The Home Depot, Inc. (США) 110,225 млн дол. США;
8. Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG and Aldi International Services GmbH & Co. oHG (Германия) 106,326 млн дол. США
9. CVS Health Corporation (США) 86,608 млн дол. США;
10. Tesco PLC (Великобритания) 81,347 млн дол. США.
Несмотря на лидерство США, наибольшее количество участников рейтинга топ-250 компаний (87) находятся в Европе. Самая высокая доля выручки в секторе розничной торговли принадлежит Северной Америке (47,1%). Среди новых участников рынка, которые вошли в топ-250, 9 из 12 компаний находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также, согласно результатам отчета, товары повседневного спроса продолжают оставаться крупнейшим сегментом, который приносит 66% от общей выручки компаний из списка топ-250. В рейтинг попали 135 компаний этой категории.
Многие ритейлеры в 2020 году пострадали от уменьшения спроса на их категории ввиду изменения поведения потребителей, вынужденного закрытия физических магазинов и ограничения перемещений между странами. Однако для некоторых компаний розничной торговли пандемия открыла новые возможности, поэтому благодаря интернет-магазинам и доставке они смогли значительно увеличить свои доходы.
По прогнозам «Делойт», в 2021 году минимальный доход компании, необходимый для включения в рейтинг 250 крупнейших компаний сектора розничной торговли, будет составлять 4 млрд долларов США (по сравнению с 3,9 млрд долларов США в предыдущем году).
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