Samsung представил клавиатуру, которая «тянет» три устройства одновременно (фото)

Корейская компания Samsung представила свой новый продукт – компактную портативную беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500. Как передает Укринформ, об этом сообщает Slash Gear.
Главная особенность новинки заключается в поддержке одновременного подключения сразу к трем устройствам. Например, ноутбуку, планшету и смартфону.
Новая клавиатура тонкая и легкая, предназначена для того, чтобы поместить ее в сумку, которую можно носить с собой в течение дня. Еще одним из преимуществ новинки является то, что она позволяет пользователю выполнять работу, где бы он ни находился.
Клавиатура Trio 500 может подключаться к трем устройствам одновременно, используя соединение Bluetooth, а также переключаться между каждым из устройств одним нажатием клавиши.
В компании Samsung заявляют, что новую клавиатуру можно использовать для печати заметок на ноутбуке, а затем быстро переключить на ваш смартфон, чтобы ответить на сообщение.
Trio 500 также имеет настройку, позволяющую пользователям выбирать три любимых приложения на каждом из устройств, чтобы мгновенно открывать их путем нажатия специальной клавиши.
Trio 500 имеет клавиши почти такого же размера, как и обычная клавиатура, но ее размер – более портативный.
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