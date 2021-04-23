Рада приняла один из «земельных» законопроектов

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 28 апреля, приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2194 о совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который «застопорил» работу парламента на более чем месяц.
Решение поддержали 284 народных депутата.
Законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену излишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.
Проектом закона предлагается, в частности:
Законопроект предлагает отменить согласование с правительством продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.
Предлагается исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
На очереди — другой «земельный» законопроект № 2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы — к которому подано несколько сотен поправок.
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