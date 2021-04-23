Правительство предлагает сведения об изменении адреса автоматически передавать в военкоматы

Кабинет Министров предлагает утвердить обмен информацией между органами регистрации и реестром военнообязанных, что упростит постановку лица на воинский учет.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«Предлагается утвердить механизм обмена информацией между органами регистрации с реестром военнообязанных. То есть, сведения об изменении места жительства будут автоматически передаваться в единый государственный реестр военнообязанных, что станет основой для постановки лица на воинский учет и наоборот – снятия с воинского учета», – отметил Шмыгаль.

Напомним, 24 февраля Президент подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году.

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу проводится в течение апреля-июня и в течение октября-декабря 2021 года.