Правительство предлагает сведения об изменении адреса автоматически передавать в военкоматы

Кабинет Министров предлагает утвердить обмен информацией между органами регистрации и реестром военнообязанных, что упростит постановку лица на воинский учет.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
«Предлагается утвердить механизм обмена информацией между органами регистрации с реестром военнообязанных. То есть, сведения об изменении места жительства будут автоматически передаваться в единый государственный реестр военнообязанных, что станет основой для постановки лица на воинский учет и наоборот – снятия с воинского учета», – отметил Шмыгаль.
Напомним, 24 февраля Президент подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году.
Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу проводится в течение апреля-июня и в течение октября-декабря 2021 года.
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