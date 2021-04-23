Цены на бензин на АЗС снижаются: сколько стоит топливо

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,76 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 – 28,64 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо – 28,24 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз – 15,79 гривен за литр (-0,01 гривен).
Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал рекомендации сетям АЗС относительно цен на автогаз, бензины и дизельное топливо.
Участникам рынка рекомендовано воздержаться от действий, которые могут привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции на рынке; установить розничные цены на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке и соответствовал объективной ситуации на рынке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Телефонный разговор с «банкиром» стоил женщине 20 тысяч гривенВчера, 15:47 - 2123 11
Почему мало граждан пользуются негосударственными пенсионными фондами — разъяснение Минсоцполитики13 ч. назад - 844 9
В 2020 «Нафтогаз» получил убыток в 19 млрд гривен13 ч. назад - 531 8
Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают - РожковаВчера, 16:00 - 1913 6
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)Вчера, 15:00 - 14182 6
В сети показали первый украинский минивэн «Запорожец» от ЗАЗ (фото)20 ч. назад - 9806 1
Opel везет в Украину субкомпактный кроссовер за 20 тысяч долларов20 ч. назад - 2302 1
ПриватБанк обновил приложение9 ч. назад - 1889
Создан электромобиль Ева с солнечными батареями: стоимость серийной версии (фото)17 ч. назад - 1522 3
Новые тарифы на газ и свет в Украине: Оржель сказал, как изменится ценаВчера, 21:00 - 1320 4
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 493
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1452 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1184
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 732
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1087