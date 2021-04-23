Цены на бензин на АЗС снижаются: сколько стоит топливо

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,76 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 – 28,64 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо – 28,24 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз – 15,79 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал рекомендации сетям АЗС относительно цен на автогаз, бензины и дизельное топливо.

Участникам рынка рекомендовано воздержаться от действий, которые могут привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции на рынке; установить розничные цены на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке и соответствовал объективной ситуации на рынке.