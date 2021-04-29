Куда обращаться, если возникают перепады напряжения в электросети

Скачки напряжения в электросети могут повлечь перебои в работе техники или даже ее поломку. Чтобы не допустить аварийной ситуации, следует помнить, к кому сразу обращаться, когда заметили резкие перепады напряжения.
Об этом сообщил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников, пишет 100realty.ua.
В многоэтажках за скачки напряжения, возникающие во внутридомовых электросетях, отвечает организация, которая обслуживает дом (управляющая компания, ОСМД, ЖЭК).
Если перепады напряжения возникают в электросетях вне дома, следует обращаться к оператору системы распределения (ОСР).
В Киеве это «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», НЭК «Укрэнерго», АО «Укрзализныця».
В частном секторе за качество напряжения в электросети на входе в дом отвечает ОСР, а в пределах дома – сам владелец.
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