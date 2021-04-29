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Куда обращаться, если возникают перепады напряжения в электросети

Куда обращаться, если возникают перепады напряжения в электросети

Скачки напряжения в электросети могут повлечь перебои в работе техники или даже ее поломку. Чтобы не допустить аварийной ситуации, следует помнить, к кому сразу обращаться, когда заметили резкие перепады напряжения.

Об этом сообщил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников, пишет 100realty.ua.

В многоэтажках за скачки напряжения, возникающие во внутридомовых электросетях, отвечает организация, которая обслуживает дом (управляющая компания, ОСМД, ЖЭК).

Если перепады напряжения возникают в электросетях вне дома, следует обращаться к оператору системы распределения (ОСР).

В Киеве это «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», НЭК «Укрэнерго», АО «Укрзализныця».

В частном секторе за качество напряжения в электросети на входе в дом отвечает ОСР, а в пределах дома – сам владелец.

Справка Finance.ua:

  • Чтобы у клиентов не возникало неудобств, нужно оплачивать счета за электроэнергию до 20 числа, чтобы не накапливать задолженность и не доводить дело до суда.
  • Если получили уведомление о долге, погасите его. Но необходимо обращать внимание на период возникновения долга: за электроэнергию, потребленную до 31 декабря 2018 года, нужно оплачивать оператору системы распределения (OCP), а после 1 января 2019 года – энергопоставщику YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»).
  • Если есть вопросы относительно начислений, сделайте сверку платежей. Для этого не надо записываться в энергоофис – сверку можно осуществить дистанционно в Личном кабинете.

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По материалам Finance.UA
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