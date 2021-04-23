Украина должна поучиться ипотечному делу у США - Парцхаладзе

Ипотечный опыт США должен стать показательным примером правильного инвестирования в собственную экономику для Украины.
Об этом заявил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
В США действует 30-летняя ипотечная программа с фиксированной ставкой в 2,7% для приобретения гражданами собственного жилья, что подняло страну на лидирующие позиции по доступности жилья и низким ставкам.
🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.
«Ипотечный опыт США – показательный пример правильного инвестирования во внутреннюю экономику, когда средства вкладываются в развитие строительной отрасли благодаря ипотечным кредитам населению, а потом эти же средства возвращаются в государственный бюджет. Это непрерывная циркуляция ресурсов в собственной стране, которая с каждого оборота дает толчок экономике. И такая практика, по моему убеждению, должна применяться в Украине. Особенно учитывая тот факт, что в украинских реалиях размер мультипликатора в строительстве составляет примерно 6, – то есть каждая гривна, вложенная в сектор, производит для экономики дополнительных 6 гривен», – написал Парцхаладзе.
27 января Кабмин поддержал инициативу Главы государства о доступной ипотеке в пределах 7% годовых и утвердил Порядок удешевления для граждан стоимости ипотечных кредитов, разработанный Минфином (с доработкой).
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве НафтогазаВчера, 10:44 - 2300 11
Размещение еврооблигаций на $1,25 млрд свидетельствует о доверии международных инвесторов к стране — УстенкоВчера, 15:44 - 424 4
Лазебная заявила, что разрыв между пенсией и зарплатой будет больше2 ч. назад - 228 3
Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс — УстенкоВчера, 20:43 - 257 2
«Письма счастья» будут присылать не всем водителям - Рада приняла законВчера, 11:02 - 2115 2
Первичный рынок жилья: как изменились цены в Киеве и пригородеВчера, 14:02 - 1319
В Японии ажиотажный спрос на RAV4, стилизованный под американскую классику (фото)Вчера, 23:26 - 1313
Пенсионеры в ПриватБанке больше не будут получать проценты на картах — СМИВчера, 16:16 - 1275
Межбанк: доллар резко вырос к концу дняВчера, 18:27 - 1238
Названы авто с «вечным» двигателем: легко может преодолеть 500 тыс. км8 ч. назад - 1174
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полетВчера, 15:37 - 319
Китай запустил главный модуль космической станцииПозавчера, 11:10 - 322
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 598
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1625 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1404 1