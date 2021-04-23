Украина должна поучиться ипотечному делу у США - Парцхаладзе

Ипотечный опыт США должен стать показательным примером правильного инвестирования в собственную экономику для Украины.

Об этом заявил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

В США действует 30-летняя ипотечная программа с фиксированной ставкой в 2,7% для приобретения гражданами собственного жилья, что подняло страну на лидирующие позиции по доступности жилья и низким ставкам.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

«Ипотечный опыт США – показательный пример правильного инвестирования во внутреннюю экономику, когда средства вкладываются в развитие строительной отрасли благодаря ипотечным кредитам населению, а потом эти же средства возвращаются в государственный бюджет. Это непрерывная циркуляция ресурсов в собственной стране, которая с каждого оборота дает толчок экономике. И такая практика, по моему убеждению, должна применяться в Украине. Особенно учитывая тот факт, что в украинских реалиях размер мультипликатора в строительстве составляет примерно 6, – то есть каждая гривна, вложенная в сектор, производит для экономики дополнительных 6 гривен», – написал Парцхаладзе.

Справка Finance.ua

27 января Кабмин поддержал инициативу Главы государства о доступной ипотеке в пределах 7% годовых и утвердил Порядок удешевления для граждан стоимости ипотечных кредитов, разработанный Минфином (с доработкой).

Детали дешевой ипотеки: воспользоваться новой программой смогут граждане Украины, нуждающиеся в жилье, получив частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам;

процентная ставка для них будет составлять 7% годовых, срок кредита – 20 лет;

первый взнос составит 15% стоимости ипотеки;

кредит будет ограничен максимальной суммой в 2 млн грн;

нормативная площадь — 50 кв. м общей площади жилья на одного гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м – на каждого следующего члена семьи.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr