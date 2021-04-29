Как действовать, если таможенники завышают стоимость ввезенного под растаможку автомобиля

Таможня может отказать декларанту в таможенном оформлении автомобиля по заявленной им таможенной стоимости.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Почему? Такой отказ может быть предоставлен при наличии обоснованных оснований считать, что декларантом заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров или если такая стоимость определена неверно.

В таком случае таможня обязана вынести письменное решение о корректировке заявленной таможенной стоимости. В этом решении должны быть указаны конкретные причины непризнания исходно заявленной таможенной стоимости.

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В случае согласия с решением таможни декларант может самостоятельно осуществить корректировку заявленной таможенной стоимости в соответствии с расчетами таможни и подать новую таможенную декларацию. На это ему предоставляется 10 рабочих дней от даты такого отказа.

Если не согласны с решением таможни. В случае несогласия о корректировке заявленной таможенной стоимости по обращению декларанта таможня должна выпустить автомобиль в свободное обращение при условии уплаты:

таможенных платежей согласно начальной заявленной декларантом таможенной стоимости авто;

денежного залога в сумме разницы между суммой таможенных платежей, рассчитанной таможней и декларантом. Срок денежного залога не может превышать 90 календарных дней со дня выпуска автомобиля в свободное обращение.

В течение 80 дней со дня выпуска автомобиля в свободное обращение декларант может предоставить таможне дополнительные документы для подтверждения изначально заявленной им таможенной стоимости.

В случае предоставления дополнительных документов таможня обязана рассмотреть поданные документы и в течение 5 рабочих дней вынести письменное решение. Этим решением таможня может:

или признать первоначально заявленную таможенную стоимость и отменить свое решение о корректировке таможенной стоимости. В таком случае денежный залог возвращается декларанту;

или отказать в признании первоначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов. В таком случае денежный залог зачисляется в бюджет.

Если таможня в течение 5 рабочих дней не предоставляет обоснованный отказ в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов, считается, что декларантом таможенная стоимость товаров определена правильно. В таком случае таможня самостоятельно отменяет решение о корректировке заявленной таможенной стоимости, а предоставленная финансовая гарантия возвращается декларанту.

Во время этой процедуры вы имеете право обжаловать такое решение в таможенный орган высшего уровня или в суд.

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