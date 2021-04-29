Растаможка «еврономеров»: специалисты рассказали процедуру сертификации и как не заплатить лишнего

Недавно Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании во втором чтении приняла два законопроекта о растаможке автомобилей на европейской регистрации. Так, для легализации машины на «еврономерах» дается всего 180 дней с момента вступления в силу закона.
Эксперты рассказали о процедуре сертификации, изменении стоимости и экономии. Кроме того, специалисты обратили внимание на случаи мошенничества и дали советы, как не переплатить за растаможку.
Прежде всего, порядок сертификации при растаможке «еврономера» следующий:
Читайте также: Кто и на каких условиях может растаможить автомобиль дешевше
Отмечается, что раньше, чтобы растаможить автомобиль, необходимо было получить «сертификационную справку» (цена ее около 600−1000 гривен) перед подачей таможенной декларации. А уже после таможенного оформления перед постановкой на учет в МРЕО (сервисный центр) необходимо было сделать сертификат соответствия, за который брали в среднем 3,5 тысячи гривен, но иногда и до 5 тысяч гривен.
Сейчас есть возможность делать сертификат соответствия перед таможенным оформлением без «сертификационной справки», и по самым низким ценам за сертификат. Таким образом можно сэкономить почти вдвое.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда обращаться, если возникают перепады напряжения в электросетиВчера, 15:03 - 877 3
«Скрученный» пробег: как влияют показатели одометра на стоимость машиныПозавчера, 21:10 - 2864 2
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 815 1
Renault обновила субкомпактный кросс-вен Renault Triber (фото)Вчера, 02:57 - 1340 1
Правила, которые защитят ваши деньги на банковском счете - советы МВД8 ч. назад - 1295
Kia обновит текущее поколение Sportage11 ч. назад - 1161
Как действовать, если таможенники завышают стоимость ввезенного под растаможку автомобиляВчера, 21:12 - 780
Назвали самые полезные автомобильные гаджеты (фото)Вчера, 19:26 - 742
Ferrari показала суперкар с самым мощным мотором в своей истории16 ч. назад - 707
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 812 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 405
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 660
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1760 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1573 1