Растаможка «еврономеров»: специалисты рассказали процедуру сертификации и как не заплатить лишнего

Недавно Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании во втором чтении приняла два законопроекта о растаможке автомобилей на европейской регистрации. Так, для легализации машины на «еврономерах» дается всего 180 дней с момента вступления в силу закона.

Эксперты рассказали о процедуре сертификации, изменении стоимости и экономии. Кроме того, специалисты обратили внимание на случаи мошенничества и дали советы, как не переплатить за растаможку.

Прежде всего, порядок сертификации при растаможке «еврономера» следующий:

транспортное средство должно быть исправным;

необходимо подать заявление с оригиналами таких документов: заявление, паспорт 1,2 страницы, прописка, идентификационный код, договор купли-продажи, регистрационный документ (техпаспорт);

оплатить стоимость сертификации.

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Отмечается, что раньше, чтобы растаможить автомобиль, необходимо было получить «сертификационную справку» (цена ее около 600−1000 гривен) перед подачей таможенной декларации. А уже после таможенного оформления перед постановкой на учет в МРЕО (сервисный центр) необходимо было сделать сертификат соответствия, за который брали в среднем 3,5 тысячи гривен, но иногда и до 5 тысяч гривен.

Сейчас есть возможность делать сертификат соответствия перед таможенным оформлением без «сертификационной справки», и по самым низким ценам за сертификат. Таким образом можно сэкономить почти вдвое.

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