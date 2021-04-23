Межбанк: противостояние интересов крупных игроков лишь усилится

До конца апреля и начала майских праздников остается очень мало времени – всего три рабочих дня. Компании, начиная с сегодняшнего дня уже полностью сосредоточатся на закрытии своих хозяйственных операций на отчетную дату. Это отложит отпечаток на поведение валютного рынка сегодня и четверг, а в пятницу бизнес будет закрывать только “хвосты” и выходить на отчетный баланс. Поэтому активность на торгах в эти два дня резко вырастет и по нашим прогнозам объемы операций на межбанке 28 апреля будут находиться в пределах до $140-165 млн при совершении до 430 – 570 сделок.

ОВГЗ

ОВГЗ

Добавит определенной интриги по курсу и поведение нерезидентов по результатам вчерашнего аукциона Минфина Украины по размещению. Доходность по гривневым бумагам Минфин поднял и с учетом еще и размещений в долларах и евро – общая сумма проданных облигаций составила более 10,36 млрд в эквиваленте. Часть гривневых бумаг купили нерезиденты, но основную все же госбанки и крупные местные игроки. От того, как в ближайшие дни поведут себя иностранцы на вторичном рынкеи куда направят инвесторы ресурсы от погашений сегодня им облигаций на 11,6 млрд гривен и процентов еще по 6 выпускам – очень зависит курсообразование на межбанке как минимум до конца первой праздничной декады мая.

Против гривны продолжит играть и фактор выплаты возмещений НДС экспортерам. До конца месяца уже остается всего несколько дней и основные суммы выплат вот-вот поступят на счета крупных зернотрейдеров и металлургов. Это с одной стороны – сократит их желание продавать всю валютную выручку, а с другой увеличит ликвидность в банковской системе и даст ресурс спекулянтам на попытки “раскачки” котировок в течении дня.

Как и все последние дни – противостояние интересов крупных покупателей и продавцов лишь усилится, а выход любого крупного из игроков с покупкой/продажей сумм от $20-35 млн – способен полностью изменить расклад на межбанке и курсовой тренд. По нашим данным, на рынке сейчас есть несколько крупных потенциальных покупателей валюты. Они просто выжидают “дна” по курсу и при малейшем развороте рынка в сторону роста котировок – выйдут на торги с покупкой, что в свою очередь снова начнет давить на рынок.

Котировки межбанка, по расчетам в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,65 – 27,90 грн, евро — коридор 33,30 – 33,70 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,78 / 27,80

евро – 33,54 / 33,54

Курсы валют на Межбанке

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