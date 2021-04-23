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Укрэнерго будет модернизировать линии связи с индийской компанией

Укрэнерго будет модернизировать линии связи с индийской компанией

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подписала контракт с индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd о реконструкции воздушных линий электропередачи 330 кВ с заменой грозозащитного троса на оптический кабель в грозозащитном тросе.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В соответствии с контрактом волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) будут проложены на 20 воздушных линиях 330 кВ общей протяженностью 1375 км в 10 областях Украины (Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской).

Контрактом предусмотрена реализация линейной части проекта «под ключ»: от проектирования (стадия — рабочая документация), поставки необходимого оборудования, строительно-монтажных работ до ввода в эксплуатацию линейной части ВОЛС. Работы начнутся после разработки рабочей документации подрядчиком и ее утверждения. Учитывая масштабность, реализация проекта завершится в 2024 году.

Стоимость контракта составляет 14,15 млн евро (без НДС). Источник финансирования — кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сэкономленные при реализации инвестиционного проекта «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская».

В Укрэнерго отметили, что в процессе проведения международных конкурсных торгов было получено 6 предложений от компаний из 5 стран — Польши, Казахстана, Турции, Китая и Индии. Благодаря конкуренции среди участников стоимость закупки снизилась на 35%, по сравнению с оценочной стоимостью. В результате было сэкономлено почти 7,5 млн евро кредитных средств ЕИБ.

По материалам УКРИНФОРМ
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