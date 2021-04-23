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Е-больничные: МЗ призвал медучреждения быстрее подключиться к еHealth

Е-больничные: МЗ призвал медучреждения быстрее подключиться к еHealth

Министерство здравоохранения призвало медучреждения скорее подключиться к еHealth для внедрения е-больничных

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

«На прошлой неделе Министерство здравоохранения обновило данные в разрезе регионов по состоянию готовности главного перехода медицинских учреждений на электронные больничные и отказа от бумажных бланков. Мы видим общую положительную динамику, но я хотел бы обратить внимание регионов, где обеспечена частичная готовность, в частности, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и Киева. Призываю медучреждения подключиться к системе eHealth в кратчайшие сроки», — сказал Кучер.

По его словам, медицинские информационные системы работают над созданием функционала для выдачи электронной больничных.

Кроме того, добавил Кучер, Минздрав отправил на согласование центральным органам власти приказ о некоторых вопросах формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Сейчас, отметил Кучер, ведомство ожидает утверждения этого порядка, который станет последним нормативным документом для полноценного запуска электронной больничных в Украине.

По материалам Espreso.tv
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