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Почему заробитчане вынуждены возвращаться в Украину, и что их ждет

Почему заробитчане вынуждены возвращаться в Украину, и что их ждет

По подсчетам Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, около 5 млн украинцев вынуждены работать за границей в разных странах мира. Примерно 50−60% из них — работают нелегально. Украинцы устраиваются на работу в других странах в обход закона по ряду причин. Прежде всего, многие привыкли нелегально работать и в Украине, потому такая возможность их не пугает.

Еще одна причина — миграционное законодательство некоторых западных стран, которое запрещает нанимать низкоквалифицированных работников-иностранцев. К примеру, в Германии трудовую визу не могут получить люди, которые не знают языка и не имеют подтвержденной квалификации, а на сезонные работы могут претендовать только граждане ЕС. Но немецкие зарплаты для украинцев очень привлекательны. Потому многие люди соглашаются ехать в Германию без трудовой визы и оставаться на нелегальные работы со всеми вытекающими последствиями.

Возможен и еще один вариант, когда люди едут с трудовой визой, претендуют на одну работу и зарплату, но им предлагают больше денег — только нелегально. И они соглашаются, потому что зарабатывать необходимо.

Что грозит нелегалам? Неофициальная работа за границей имеет много рисков. Прежде всего, стоит понимать, что такой человек абсолютно не защищен местным законодательством и не имеет никаких прав.

Как минимум, ему могут не заплатить, но это еще не самое страшное. Как рассказывает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, в 2018 году Польшу взбудоражил следующий случай с украинцем. Мужчине, который нелегально работал на одном из производств, стало плохо. По приказу руководителя предприятия его просто вывезли подальше и оставили в лесу умирать.

В целом, если нелегала поймают, страна может прибегнуть к таким мерам, как штраф (в Европе это несколько тысяч евро) и экстрадиция. Кроме того, человеку, который нарушил условия таможенного режима, запретят въезд в страну на 3−5 лет. После снятия запрета в визе, даже туристической, могут продолжить отказывать.

Стоит понимать, что случаи наказания за нарушения миграционного законодательства — не редкость. В октябре 2020-го с одного из городов Германии одновременно депортировали почти 300 украинцев.

«Большинство украинцев воспринимают это как: „им не повезло, а у меня все будет по-другому“. — говорит Воскобойник. — На самом деле по-другому не будет. Большинство людей, которые нелегально работают в Германии или других странах Европы, рано или поздно попадают под розыскные мероприятия правоохранительных органов. Их находят, штрафуют и депортируют».

По материалам Обозреватель
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