Как будет работать «Укрпочта» на Пасху и майские праздники

«Укрпочта» решила использовать режим дежурства в работе отделений.
Об этом сообщается на сайте компании.
«Укрпочта работает во время праздничных дней», — сказано в сообщении.
1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения. С 4 по 8 мая мая отделения «Укрпочты» работают по обычному графику.
1 мая будут дежурить 83 отделения по всей Украине. Работать они будут в основном по сокращенному графику, до
На Пасху, 2 мая, рабочими останутся 20 отделений, графики работы разные.
3 мая будут работать 165 дежурных отделений, многие из которых будут ждать клиентов до 20:00.
9 мая предоставлять услуги будут 51 отделение «Укрпочты» — в основном по сокращенному графику работы, до обеда.
10 мая будут работать 162 отделения.
График работы Новой почты на майские праздники:
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