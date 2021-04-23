Как будет работать «Укрпочта» на Пасху и майские праздники

«Укрпочта» решила использовать режим дежурства в работе отделений.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Укрпочта работает во время праздничных дней», — сказано в сообщении.

1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения. С 4 по 8 мая мая отделения «Укрпочты» работают по обычному графику.

1 мая будут дежурить 83 отделения по всей Украине. Работать они будут в основном по сокращенному графику, до 14:00—15:00 , но некоторые готовы принимать клиентов и до 19:00.

На Пасху, 2 мая, рабочими останутся 20 отделений, графики работы разные.

3 мая будут работать 165 дежурных отделений, многие из которых будут ждать клиентов до 20:00.

9 мая предоставлять услуги будут 51 отделение «Укрпочты» — в основном по сокращенному графику работы, до обеда.

10 мая будут работать 162 отделения.

Справка Finance.ua:

График работы Новой почты на майские праздники:

в воскресенье, 2 мая, отделения и адресная доставка Новой почты работать не будут;

в понедельник, 3 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику воскресенья (индивидуальный для каждого отделения).

во все остальные дни во время майских праздников компания будет работать в обычном режиме.

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